ماستر كلاس عن صناعة الفيلم القصير ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي

ءيُنظم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، بالتعاون مع مركز چزويت الإسكندرية الثقافي، ماستر كلاس بعنوان: «صنّاع الفيلم القصير في الإسكندرية بين التحديات والفرص»، وذلك يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 في جراج المركز.

ويشارك في اللقاء نخبة من السينمائيين والمتخصصين، من بينهم وجيه اللقاني المبرمج والموزع السينمائي ومدير العديد من المبادرات الرائدة في مجال السينما المستقلة، والدكتورة دينا عبد السلام صانعة الأفلام وأستاذة الأدب الإنجليزي بجامعة الإسكندرية، والمخرج إسلام كمال، والمنتج الفني والمخرج سامح جمال.

يدير الماستر كلاس الباحث والناقد السينمائي سامي حلمي، ومدير التصوير جوزيف كرم مدير مسابقتي الطلبة والمحترفين بالمهرجان.

ويختتم اللقاء بحوار مفتوح مع صناع الأفلام الشباب والجمهور بهدف مناقشة التحديات التي تواجه صناعة الفيلم القصير في الإسكندرية، وتبادل الرؤى حول سُبل تطويره وفتح آفاق جديدة لانتشاره.

ويأتي الماستر كلاس في إطار حرص المهرجان على التواصل مع المواهب الشابة، وتعزيز حضور السينما المستقلة والأفلام القصيرة على الساحة المصرية والعربية. الدعوة عامة ومفتوحة للجميع.