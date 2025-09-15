نيابة عن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترأس نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وفد دولة الإمارات في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي افتتح أعمالهما اليوم، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وعقدت القمتان لبحث الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية، بمشاركة عدد من قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية ورؤساء حكوماتها وممثليها والمنظمات العربية والإسلامية.

وجددت دولة الإمارات، في كلمة وُزِّعت خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة، تأكيدها وقوفها الكامل إلى جانب دولة قطر الشقيقة في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الغادر على أراضيها، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددة على أهمية التمسك بمركزية القانون الدولي واحترام سيادة الدول كونه سبيلا لردع إسرائيل وإحلال السلام، كما شددت على أن دولة قطر الشقيقة لا تقف وحدها وصوتنا الموحد اليوم يجب أن يحدث تغييرًا.

وأكدت أن المنطقة تمر اليوم بمرحلة ومعترك خطيرين من حالة عدم الاستقرار وتغيرات متسارعة؛ تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة، للحفاظ على الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية والازدهار.

ونوهت أن القصف الغاشم على العاصمة القطرية الدوحة من قبل إسرائيل يشكل عدواناً وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وانتهاكاً جسيماً لسيادة دولة إسلامية وعربية عضو، وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين في المنطقة.

وشددت الإمارات على أن هذا التصعيد المتهور من قبل إسرائيل وما يصاحبه من تهديدات متكررة بضم الأرض الفلسطينية والاعتداء على الدول المجاورة، يقوّض مساعي تحقيق السلام المستدام والاستقرار الإقليمي، ويزيد من دوامة العنف والتطرف والفوضى، في وقت أحوج ما تكون فيه المنطقة إلى وقف إطلاق النار والحوار وخفض التصعيد.

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسئولياته القانونية والأخلاقية لردع إسرائيل ووقف هذه الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية، مؤكدة أن استمرار هذا النهج العدواني يعكس سلوكاً مغامراً سيدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد، ويقوّض فرص تحقيق الأمن والاستقرار.

كما حذّرت من أن التمادي في مثل هذه الهجمات العشوائية، في ظل غياب موقف دولي رادع وحاسم، ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويكرّس واقعاً لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.