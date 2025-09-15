ستارمر: لن نسمح بتحول العلم البريطاني إلى رمز للعنف والانقسام

رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استخدام العلم البريطاني كرمز لـ"العنف والخوف والانقسام" عقب مظاهرة تحت شعار "وحدوا المملكة" دعا إلي تنظيمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون أمس السبت.

وأضاف أيضا بأن الحكومة البريطانية "لن تتسامح" مع الاعتداءات على رجال الشرطة، بعد إصابة 26 منهم، بينهم أربعة بإصابات خطيرة، خلال فعالية الناشط اليميني المتطرف في لندن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتجمع ما بين 110 ألف إلى 150 ألف شخص في المظاهرة، متجاوزين بكثير تقديرات المنظمين، بينما نظم نحو 5 آلاف ناشط "مناهض للعنصرية" احتجاجا مضادا.

وقال ستارمر في منشور على منصة إكس إن "للجمهور الحق في الاحتجاج السلمي، فهو يشكل جوهر قيم بلادنا".

وأضاف: "لكننا لن نتسامح مع الاعتداءات على رجال الشرطة أثناء أداء واجبهم، ولن نسمح بأن يشعر الناس بالترهيب في شوارعنا بسبب أصولهم أو لون بشرتهم."

وتابع: "بريطانيا أمة تقوم بفخر على التسامح والتنوع والاحترام."

وأكد: "علم بريطانيا يمثل بلدنا المتنوع، ولن نسمح أبدا بتسليمه لمن يستخدمه كرمز للعنف والخوف والانقسام."

وقد تم اعتقال 24 شخصا بتهم متعددة تشمل الشجار، وارتكاب أعمال شغب عنيفة، والاعتداء، والتخريب الجنائي .