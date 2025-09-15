قال نائب رئيس الوزراء العماني شهاب بن طارق آل سعيد، إن سلطنة عمان تدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الآثم على دولة قطر.

وأكد خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، التضامن الكامل مع قطر قيادة وحكومة وشعبًا، مشددًا على أن أمن قطر من أمن الخليج كله والأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف: «إن واجبنا يجب ألا يقف عند حدود الإدانة، ويجب اتخاذ خطوات عملية وملموسة على الصعيدين القانوني والدبلوماسي».

ودعا إلى التحرك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة، وتوظيف أدوات القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها.

ونوه أن «صمت المجتمع الدولي أمام تلك الانتهاكات بمثابة إفلات عن العقاب، ويشجع على المزيد من العدوان».

وأشار إلى أن «اجتماع اليوم يجب أن يكون بداية لتحرك جاد وموحد لترجمة التضامن العربي والإسلامي إلى مواقف واضحة؛ من أجل إنهاء الاحتلال، وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية».

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.