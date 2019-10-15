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أكد الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب بيراميدز، أن منتخب مصر قدم مباراة جيدة أمام بوتسوانا وديًا رغم الفوز بهدف وحيد، مشيرًا إلى أن مشاركة لاعبي فريقه مع منتخب مصر تكسبهم المزيد من الخبرات.

وتغلب المنتخب الوطني على بوتسوانا وديا بنتيجة 1-0، مساء أمس الإثنين، في المباراة الأولى تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد.

وقال ديسابر عقب المباراة في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "جئت لأساند لاعبي فريقي ومنتخب مصر في هذه المواجهة".

وأضاف: "السعيد وعمر شاركا في اللقاء وظهرا بصورة جيدة، وأعتقد أن تواجد حمدي وبكار مع منتخب مصر سيمنحهما المزيد من خبرات".

وأوضح "تمركز لاعبي منتخب مصر كان جيدا وحدثت العديد من التغييرات الفنية في المباراة".

وأكمل "الفوز على بوتسوانا بداية جيدة لمنتخب مصر مع البدري، وفي الفترة المقبلة الأداء سيتحسن أكثر".

وشدد المدرب الفرنسي "مثل هذه المباريات تزيد من خبرة لاعبي بيراميدز، وبالتأكيد هي فرصة لهم لخدمة منتخب بلادهم".

وواصل "بالتأكيد الجميع سيبذل قصارى جهده لدعم منتخب مصر".

وعن مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك قال ديسابر "أركز فقط مع فريقي وأتمنى أن تكون مواجهة جيدة وأتمنى التوفيق للفريقين، ولكن مهمتي هي التركيز مع فريقي لتحسين مستوى اللاعبين والوصول لأفضل أداء ونتائج".