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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن بورسعيد من ضبط شقيقين قتلا عاطلا خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في بورسعيد.

تلقى قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من مستشفى بإستقبالها جثة عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم- وبها جروح متفرقة.

بالفحص وسؤال والدة المجني عليه اتهمت شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم- بالتعدي على نجلها بسلاح أبيض وإحداث الإصابة التى أودت بحياته، خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالإشتراك مع أمن بورسعيد من ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكابه الواقعة وأنكر الآخر اشتراكه فـى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.