استطلاع: غالبية إسرائيلية تطالب باستقالة قادة الجيش والمخابرات

أظهر استطلاع للرأي، أجرته صحيفة معاريف ونشر الجمعة، أن 63% من الإسرائيليين يعتقدون أنّ على قادة الجيش والمخابرات أن يفعلوا ما فعله رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا، وأن يستقيلوا من مناصبهم.

وقالت غالبية المستطلعين، إنه حان الوقت لكبار قادة الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية لتحمّل المسئولية عن الإخفاق الذي تجلى في السابع من أكتوبر والاستقالة. فيما قال 18% إنهم لا يعتقدون ذلك، وقال 19% من المشاركين إنهم لا يعرفون.

بالإضافة إلى ذلك، يكشف الاستطلاع أن حزب بيني جانتس، المعسكر الرسمي، يواصل التراجع. وبحسب الاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات الآن، فإن المعسكر الرسمي سيحصل على 29 مقعدًا، مقابل 31 في الاستطلاع السابق. ويحتفظ الليكود بقوته بـ21 مقعدًا، بحسب موقع "الوقائع" الإخباري الفلسطيني.

وبحسب الاستطلاع الحالي فإن حزب جدعون ساعر، اليمين الرسمي، سيتجاوز الحسم وسيدخل الكنيست بأربعة مقاعد. وهناك مستقبل بـ 13 مقعدًا كما في الاستطلاع السابق.

كما سيتراجع حزب "يسرائيل بيتنو" بزعامة أفيغدور ليبرمان بفارق مقعد واحد من 12 إلى 11، ولن يتجاوز حزب العمل وحزب التجمع نسبة الحسم.

في الملخص العام، تبقى صورة المقاعد بين الكتل البرلمانية كما كانت، بواقع 50 مقعدًا للائتلاف، و65 مقعدًا للمعارضة (ومنها حزب اليمين الرسمي)، ومن دون الجبهة والعربية للتغير بزعامة أيمن عودة وأحمد طيبي.

وارتفعت فجوة التوافق على رئاسة الوزراء بين بيني جانتس وبنيامين نتنياهو، إلى 9% بعد أن كانت تقلصت بشكل كبير في استطلاع سابق إلى 5% فقط، مع 45% لجانتس مقابل 36% لنتنياهو.

وحصلت الأحزاب الإسرائيلية على عدد المقاعد التالي وفقًا للاستطلاع: "حزب المعسكر الرسمي بقيادة بيني جانتس – 29 مقعد، وحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو 21 مقعداً، وحزب "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد 13 مقعداً، وحزب يسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان 11 مقعدا، وشاس بقيادة أرييه درعي 9 مقاعد، وحزب "عوتسما يهوديت" بقيادة ايتمار بن غفير 9 مقاعد، وحزب "يهودت هتوارة بقيادة جولدكنوبف وجافني 7 مقاعد، وحزب الجبهة والعربية للتغير بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي 5 مقاعد، وحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش 4 مقاعد.

أما القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس فستحصل على 4 مقاعد، وحزب اليمين الرسمي بقيادة جدعون ساعر، 4 مقاعد"