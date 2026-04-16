ترامب: ستعقد الخميس محادثات بين إسرائيل ولبنان وسيتحدث زعيما البلدين للمرة الأولى منذ 34 عاما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن محادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد الخميس، مشيرا إلى أنه "مر وقت طويل منذ أن تحدث زعيما إسرائيل ولبنان حوالي 34 عاما وسيحدث ذلك غدا".



وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، "نحاول توفير مساحة لالتقاط الأنفاس بين إسرائيل ولبنان"، مشيرا إلى أن "محادثات بين إسرائيل ولبنان ستعقد (الخميس)"، بحسب توقيت الولايات المتحدة.

وأضاف: "مر وقت طويل منذ أن تحدث زعيما إسرائيل ولبنان حوالي 34 عاما وسيحدث ذلك غدا".

ويشهد لبنان حراكا دبلوماسيا غير مسبوق في واشنطن، حيث انطلقت محادثات مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية لبحث وقف التصعيد وترتيبات أمنية على الحدود الجنوبية.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار الغارات الإسرائيلية وتزايد الضغوط لإخراج مسار التفاوض من دائرة الحرب المفتوحة إلى تهدئة قابلة للاستمرار.

وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه رغم تصريحات الرئيس الأمريكي إلا أن وقف إطلاق النار بلبنان لن يحدث قريبا.