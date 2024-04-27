أصدرت وزارة الدفاع العراقية، توضيحا بشأن مقطع زعم متداولوه أنه يوثق ظهور "فاشينستا" بإحدى القواعد الجوية العراقية بحضور ضباط كبار.

وقالت الوزارة في بيان: «ردا على ما جرى تناقله بشأن ظهور مقطع فيديو للاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لتأسيس القوة الجوية البطلة، نود أن نوضح مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع وجهت دعوة لكل وسائل الإعلام المحلية من القنوات والوكالات المحلية والعالمية والتواصل الاجتماعي، وأصحاب المحتوى الجيد من المؤثرين لحضور هذا الحفل لتغطيته إعلاميا»، بحسب وكالة «بغداد اليوم».

صارت الدولة بيدهن😏



أمام أنظار كبار القوات العسكرية المسلحة.. فاشنيستا تظهر في قاعدة عسكرية جوية عراقية ومن خلفها طائرات F-16. pic.twitter.com/QwoeRiI3ZF — اميرة الغانمي (@Amo2o1) April 26, 2024

من جهتها، أفادت الفتاة التي ظهرت بالفيديو بأنها ليست فاشينستا، كما استعرضت مجموعة من الشهادات للتأكيد على أنه لا علاقة لها بتواجدها في قاعدة جوية.

كما أن الفيديو يخالف توجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بابتعاد الضباط والمنتسبين عن مقاطع الفيديو ومواقع التواصل والظهور بصحبة الإعلاميات.