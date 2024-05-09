منير الجعواني: جمهور الزمالك السبب الرئيسي في التتويج بالكونفدرالية

كشف منير الجعواني، مدرب فريق نهضة بركان السابق عن أسباب خسارة لقب كأس الكونفدرالية أمام الزمالك موسم 2019، عندما كان مديرًا فنيًا للفريق المغربي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان يوم 12 مايو في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة فيما تقام مباراة العودة يوم الأحد 19 مايو على ستاد القاهرة الدولي.

وقال الجعواني في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": "كان ينقصنا الحظ فقط للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب الزمالك في 2019، وكذلك كان لدينا غيابات عديدة في صفوف الفريق".

أضاف: "عندما واجهنا الزمالك كنا فريق حديث النشأة وكانت أول مباراة نهائية إفريقية لنا في الوقت الحديث ومعظم اللاعبين لم يخوضوا أي نهائي إفريقي، وعلى الرغم من ذلك قدمنا مباراة قوية أمام 90 ألف مشجع بالإسكندرية".

أتم: "لو نعيد المباراة بنفس اللاعبين قد نستطيع الفوز بالبطولة، ولكن نهضة بركان في الوقت الحالي حققوا لقبين من كأس الكونفدرالية، وأتوقع أن نشاهد نهائي عربي قوي بين الشقيقين نهضة بركان والزمالك".

واختتم: "واجهنا في برج العرب جمهور الزمالك، فكان اللاعب رقم 1 في المباراة، وساندوا فريقهم بشكل متميز وكان السبب الرئيسي في الفوز".