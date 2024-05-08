محمد رمضان يعزي كريم عبد العزيز في وفاة والدته

نعى الفنان محمد رمضان، والدة الفنان كريم عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات قليلة، ومن المقرر تشييع جثمانها غدا من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، عقب صلاة الظهر.

وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم ببالغ الحزن والأسى لعائلة الزميل العزيز والنجم الكبير كريم عبد العزيز في وفاة السيدة الفاضلة والدته، ربنا يسكنها فسيح جناته ويلهمه الصبر والسلوان".

وأعلن كريم عبد العزيز، منع التصوير في جنازة وعزاء والدته، حفاظا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة، ومن المقرر أن يقام العزاء مساء الخميس، بمسجد الشرطه بالشيخ زايد.