الحوثيون يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل

رحبت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد الفرح إن جماعته "ترحب بأي اتفاق يحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية ويصون حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبأ) التابعة للجماعة.

وقال الفرح "يتابع شعبنا اليمني باهتمام بالغ ما أُعلن مؤخرًا من اتفاق بين المجاهدين الفلسطينيين والعدو الإسرائيلي، بشأن الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية والعدوان الذي يشنه العدو الإسرائيلي على قطاع غزة، وندعم جهد يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان وكسر الحصار، وضمان الإفراج عن الاسرى الفلسطينيين، ونرحب بأي اتفاق يحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية ويصون حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

واعتبر الفرح أن" العدو الإسرائيلي هو الطرف المعتدي والمتحمل كامل المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وأن أي اتفاق لا بد أن يؤدي إلى وقف شامل للعدوان، ورفع الحصار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته على كامل أرض فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس".

وختم قائلا "إذ نرحب بهذا التطور، فإننا نأمل أن يُسهم في تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وتثبيت صمود المقاومة، وفتح آفاق سياسية وإنسانية تحفظ كرامة الشعب الفلسطيني وتخدم قضيته العادلة".

ومنذ نحو عامين، نفذت جماعة الحوثي عمليات عسكرية متعددة بصواريخ ومسيّرات استهدفت فيها إسرائيل، وتقول إن عملياتها إسنادًا لغزة.

وفجر اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب وتبادل أسرى، في حين قالت الحركة إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى.