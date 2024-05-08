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إذا لم تعرقله إسرائيل.. مسئول في حماس: لم يتبق الكثير للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 11:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 11:51 م

قال مسئول في حركة حماس لوكالة أنباء العالم العربي، إنه لم يتبق الكثير للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إذا لم تعرقله إسرائيل، مشيرا إلى أن أجواء المفاوضات إيجابية.

وأضاف المسئول أن الساعات القادمة في المفاوضات ستكون حاسمة وإن حماس تتعامل "بروح إيجابية لوقف العدوان"

وأكد مسئول حماس أن العمل جار على "قطع الطريق على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو" الذي يحاول "التهرب من استحقاق التهدئة"، وإن الوسطاء قللوا الفجوة في غالبية الملفات.

وتتواصل المفاوضات في القاهرة للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين بعد رفض إسرائيل موافقة حماس على مقترح مصري-قطري تقول إسرائيل إنه لا يلبي مطالبها الضرورية.

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