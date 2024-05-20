العراق: المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية بإقليم كردستان لم تحقق أي تقدم

كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن المفاوضات بين الحكومة والشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان لم تحقق أي تقدم بشأن استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وقال السوداني للصحفيين: "للأسف لم يحصل أي تقدم لغاية اليوم وأبدينا استعدادا للخروج من هذه الاشكالية والشركات ترفض والعملية متوقفة عند هذا الحد".

وأكد السوداني أن المفاوضات متوقفة عند هذا الحد والشركات ترفض استئناف الصادرات وليست الحكومة العراقية وننتظر تعديل صيغة العقود بين الشركات وحكومة إقليم كردستان.

وكانت صادرات النفط من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي قد توقفت منذ شهر مارس من العام الماضي بقرار من محكمة باريس الدولية التي قضت بحصر تصدير النفط الخام من حقول كردستان بشركة تسويق النفط العراقية سومو.