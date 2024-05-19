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أعداد جريدة الشروق
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الهلال الأحمر الإيراني يبدأ البحث عن مروحية رئيسي في موقع جديد

وكالات
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 11:51 م | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 11:51 م

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر في إيران بيرحسين كوليوند، تحديد موقع جديد للبحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، والتي تعرضت لحادث مساء الأحد.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الأحد، أن «فرق البحث انتقلت إلى الموقع الجديد لمباشرة عملها، في ظل ظروف جوية صعبة».

وبحسب وكالة «إرنا»، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

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