وزير الرياضة يكشف موقف صلاح من معسكر المنتخب في يونيو

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كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن اتحاد الكرة أرسل استدعاءً رسميًا لنادي ليفربول الإنجليزي؛ من أجل انضمام محمد صلاح، لصفوف الفراعنة في معسكر يونيو المقبل.

المنتخب الوطني يخوض معسكرًا بداية من 28 مايو الجاري، استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبل 2026.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية: «محمد صلاح سيكون متواجدًا في معسكر منتخب مصر القادم، واتحاد الكرة ارسل استدعاء للاعب من نادي ليفربول الانجليزي».

وأضاف: «كل الأمور جيدة، وأتمنى أن يدعم الجمهور المنتخب الوطني، وهنا دور الإعلام في ضرورة تحفيزهم من أجل تشجيع اللاعبين للوصول لكأس العالم».

ويستضيف المنتخب الوطني منتخب بوركينا فاسو يوم 6 يونيو المقبل، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط.