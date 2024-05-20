وزير الرياضة: أهنئ الزمالك بلقب الكونفدرالية

وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة لجماهير نادي الزمالك بعد التتويج بلقب الكونفدرالية، موجهًا الشكر لـ وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة التي ساهمت في الخروج بالشكل اللائق للجماهير في المواجهة الختامية للبطولة.

الزمالك هزم نهضة بركان المغربي 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليحسم لقب البطولة مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الديار، بعد الخسارة في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي 2-1 بالمغرب.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية: «أهنئ نادي الزمالك وجماهيره على التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأشكر وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة على المشهد الحضاري للحضور الجاهيري في مباراة النهائي».

وأضاف: «إن شاء الله سنفرح يوم السبت المقبل بتتويج الأهلي بدوري الأبطال، وفي شهر يونيو نتمنى أن نفرح باقتراب منتخب مصر من الصعود لكأس العالم، وفي الفترة الأخيرة كنا نسعد بالبطولات في الألعاب الفردية، لكن كرة القدم دائمًا مزاج عام ونتمنى أن نستمر في إسعاد الجمهور».

وأتم: «الأمور جيدة جدًا حاليًا، ونتمنى الاستمرار في حضور الجماهير بالسعة كاملة، وبدأنا في مباريات الدوري بـ30 ألف مشجع لاستاد القاهرة، ونتمنى زيادة السعة كاملة في كل البطولات المحلية والقارية».

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد موسم 2018-2019، والتي حسمها على حساب نفس الفريق المغربي.