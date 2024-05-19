الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الأحد، إصابة الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب في الرئة.

وجاء في بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الفريق الطبي قرر إخضاع الملك سلمان في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.

وكان الديوان الملكي ذكر في بيان في وقت سابق اليوم: "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في المفاصل".

وأضاف أن "الفريق الطبي المعالج ارتأى عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".