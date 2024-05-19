 الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة - بوابة الشروق
الأحد 19 مايو 2024 11:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة

الرياض (د ب أ)
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 11:32 م | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 11:32 م

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الأحد، إصابة الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب في الرئة.

وجاء في بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الفريق الطبي قرر إخضاع الملك سلمان في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.

وكان الديوان الملكي ذكر في بيان في وقت سابق اليوم: "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في المفاصل".

وأضاف أن "الفريق الطبي المعالج ارتأى عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك