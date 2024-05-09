 الروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي يوقع عقد روايته الجديدة مع دار الشروق - بوابة الشروق
الخميس 9 مايو 2024 12:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي يوقع عقد روايته الجديدة مع دار الشروق

الروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي يوقع مع دار الشروق
الروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي يوقع مع دار الشروق
أسماء سعد
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 12:40 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 12:40 ص

وقع الكاتب والروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي عقد نشر روايته الجديدة مع الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، وذلك في التعاون الأول بين الكاتب والدار.

جدير بالذكر أن عبد الوهاب الحمادي هو كاتب وروائي كويتي يكتب في عدد من الصحف الكويتية، صدرت له عدة روايات مثل: "الطير الأبابيل"، "لا تقصص رؤياك"، "ولا غالب"، إلى جانب كتاب "دروب أندلسية" من أدب الرحلات، وكتاب "أصوات تُشيّد الذاكرة".

وكانت قد فازت روايته "ولا غالب" بجائزة دولة الكويت التشجيعية لعام 2021، ووصلت روايته "لا تقصص رؤياك" إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2015.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك