الروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي يوقع عقد روايته الجديدة مع دار الشروق

وقع الكاتب والروائي الكويتي عبد الوهاب الحمادي عقد نشر روايته الجديدة مع الأستاذة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، وذلك في التعاون الأول بين الكاتب والدار.

جدير بالذكر أن عبد الوهاب الحمادي هو كاتب وروائي كويتي يكتب في عدد من الصحف الكويتية، صدرت له عدة روايات مثل: "الطير الأبابيل"، "لا تقصص رؤياك"، "ولا غالب"، إلى جانب كتاب "دروب أندلسية" من أدب الرحلات، وكتاب "أصوات تُشيّد الذاكرة".

وكانت قد فازت روايته "ولا غالب" بجائزة دولة الكويت التشجيعية لعام 2021، ووصلت روايته "لا تقصص رؤياك" إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2015.