لاعب الترجي عن مواجهة الأهلي في دوري الأبطال: مرحبًا به

أكد شهاب الجبالي، لاعب الترجي الرياضي التونسي، أن تركيز فريقه كان منصبًا بالكامل على مواجهة مستقبل سليمان في الدوري، مشيرًا إلى أنه لم يكن على دراية بنتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أوقعت فريقه في مواجهة الأهلي.

وكانت القرعة قد أسفرت عن صدام مرتقب بين الأهلي والترجي في ربع النهائي، على أن تُقام مباريات الذهاب يومي 13 أو 14 مارس المقبل، فيما تُلعب مواجهات الإياب يومي 20 أو 21 من الشهر ذاته.

وفي تصريحات لموقع “فوت 24” التونسي، قال الجبالي: «لم أكن أعلم بمواجهة الأهلي بسبب تركيزنا الكامل على مباراة مستقبل سليمان»، مضيفًا: «مرحبًا بالأهلي».

وجاءت تصريحات الجبالي عقب فوز الترجي على مستقبل سليمان بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة 19 للدوري التونسي، في نتيجة منحت الفريق دفعة معنوية قبل الاستحقاق القاري المرتقب.

ومن المقرر أن يستضيف الترجي لقاء الذهاب في ملعب رادس، بينما تُقام مباراة الإياب على استاد القاهرة، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بالنظر إلى تاريخ الفريقين في البطولة.