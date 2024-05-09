أكد خوان ماتا، لاعب تشيلسي ومانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا السابق، على احترامه الشديد لـ محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، مشيرا إلى أنه عانى أمامه كثيرا عنما واجهه.

قال خوان ماتا في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" احترم محمد صلاح كثيرا، بسبب ما حققه مع ليفربول ومنتخب مصر، وهو لاعب رائع وحقق العديد من الانجازات".

أضاف:" عانيت كثيرا عندما واجهت محمد صلاح وكنت ألعب مع مانشستر يونايتد امام ليفربول وهو شخص جيد للغاية خارج الملعب".

تابع:" نعم تعرضت لإصابة عضلية خلال كرة مشتركة مع محمد صلاح في مباراة لمانشستر يونايتد أمام ليفربول".

أشار:" عانيت كثيرا أيضا عندما واجهت ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب وهو مدرب كبير ويكرس حياته لكرة القدم ويتفانى في عمله وكسبته كصديق واتواصل معه دوما فيما يخص تطوير كرة القدم، فالمدرب الألماني شخص رائع للغاية".

أوضح:" مصر بلد رائع وأعرفه جيدا وقمت بزيارة مصر منذ عدة شهور خلال زيارتي لإحدى أكاديميات كرة القدم للصغار في الزمالك وتقدم عمل رائع ومجهود كبير ومعجب جدا بطريقة عملهم ولم يصلني حتى الآن أي عروض من أندية مصرية والجميع عاملني في مصر بطريقة جيدة".

أتم خوان ماتا بالحديث عن الأهلي، قائلًا:" أعرف النادي الأهلي جيدا وهو أكثر الأندية نجاحا في مصر وإفريقيا ، ومحمد صلاح أحد اللاعبين الأكثر أهمية في مصر وجميع اللاعبين الناشئين في مصر يرغبون في أن يصبحوا مثل صلاح في المستقبل".