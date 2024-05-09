قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة والأغذية والشئون الريفية في كوريا الجنوبية، "سيونغ هو تشوي Seung-ho Choi"، إن الوزارة وضعت خطة لرعاية 30 ألف مزارع شاب بحلول عام 2027، ولتحقيق ذلك، ننفذ سياسات متنوعة لمساعدة المزارعين الشباب على الاستقرار في المجتمعات الزراعية الريفية وتنمية أعمالهم الزراعية.

وأوضح، على هامش اجتماعه مع وفد صحفي دولي، أن هذه السياسات تشمل الدعم المالي من حيث حصول المزارعين الشباب على دخل مستقر خلال المراحل الأولى من حياتهم في المجتمعات الزراعية الريفية، ودعم استخدام الأراضي الزراعية، ودعم التمويل والإقامة، وغيرها.

وأشار إلى أنه للتخفيف من عدم استقرار الدخل الذي يتقاضاه المزارعون الشباب خلال المراحل الأولى من حياتهم في المجتمعات الزراعية الريفية، قمنا بتوسيع الدعم المالي الذي يمكن تقديمه للمزارعين الشباب إلى حد أقصى قدره 1.1 مليون وون كوري شهريًا، لمدة أقصاها ثلاث سنوات، كما ننفذ مشروعا لتأجير وشراء الأراضي الزراعية، مستطردا: "ويتم إعطاء الأولوية للمزارعين الشباب في الحصول على فوائد هذا المشروع، كما تم توسيع ميزانية المشروع وحجمه.

ولفت إلى أن البلدان في جميع أنحاء العالم تشهد انخفاضا في عدد السكان بالمناطق الزراعية الريفية، كما تشهد كوريا الجنوبية ذلك أيضا، و"نظرًا لأننا نواجه تحديات مثل تغير المناخ، وشيخوخة السكان في المناطق الزراعية الريفية، وتناقص الأراضي الزراعية، وغيرها، فمن المهم تطوير الزراعة الذكية وتحويل الزراعة إلى صناعة للنمو المستقبلي".

وتابع أنه في هذا السياق، "نعمل على تعزيز دعمنا للصناعات، مثل الزراعة الذكية، وإنتاج الآلات الزراعية، والطب الحيواني؛ لمساعدة هذه الصناعات على توسيع أعمالها في الأسواق الخارجية".

وردا على سؤال "الشروق" حول حجم صادرات المنتجات الغذائية الزراعية لكوريا الجنوبية، أضاف أن قيمة صادرات المنتجات الغذائية الزراعية الكورية (الأغذية المصنعة وغير المصنعة) وصلت في الربع الأول من عام 2024 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2.27 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.4% عن العام السابق.

ونوه بأن مسار نمو حجم الصادرات الغذائية الزراعية الكورية سجل6.1 مليار دولار أمريكي في عام 2015، و7.03 مليار دولار أمريكي في عام 2019، و9.16 مليار دولار أمريكي في عام 2023 (بزيادة بنسبة 50.2% عن عام 2015)، و1.99 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2021، و2.22 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022، و2.19 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2023، و2.27 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024 (بزيادة قدرها 3.4% عن الربع الأول من عام 2023).

ولفت إلى وجود نمو سريع في صادرات المنتجات الغذائية الزراعية خاصة في الولايات المتحدة ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوروبا.