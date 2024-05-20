سيناتور أمريكي: تحدثت مع سلطات المخابرات ولا دليل على مؤامرة بحادث رئيسي وعبداللهيان

نقلت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أمس الأحد، عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قوله إنه تحدث مع سلطات المخابرات بشأن حادث تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبداللهيان وعدد من المسئولين الآخرين، موضحاً أن الأمر لا ينطوي على "مؤامرة".

وبعد وقوع حادث تحطم المروحية، قال شومر: "تحدثت للتو مع سلطات المخابرات. في الوقت الحالي لا توجد أدلة على مؤامرة. يبدو الأمر كحادثة، حيث كان الطقس ضبابي على نحو سيء للغاية في شمال غرب إيران. لذا، يبدو الأمر كحادثة. لكن الأمر لا يزال قيد التحقيق الكامل".

وكانت "تسنيم" قد أعلنت، اليوم الاثنين، مصرع رئيسي وعبد اللهيان والوفد المرافق لهما إثر تحطم مروحية، أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية.

كما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أيضا وفاة الرئيس ووزير الخارجية بتحطم المروحية.

وكان على متن المروحية إلى جانب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري والطيار ومساعد الطيار ومسئول فني