بعد إعلان السلطات الإيرانية رسميا مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، من المقرر أن يتولى نائبه محمد مخبر مهام الرئاسة مؤقتا لحين اجراء انتخابات رئاسية في غضون 50 يوما.

وينص الدستور الإيراني على أنه في حالة وفاة الرئيس، يتولى النائب الأول للرئيس، بموافقة المرشد الأعلى لإيران، مهام الرئيس ويمارس صلاحياته.

وسيتولى نائب الرئيس محمد مخبر هذا المنصب بعد إعلان مصرع الرئيس رئيسي، ولكن الأمر يحتاج موافقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وينص الدستور الإيراني أيضًا على أنه يجب على رؤساء السلطات الثلاث: نائب الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، الترتيب لإجراء انتخابات وانتخاب رئيس جديد في غضون 50 يومًا من تولي نائب الرئيس الصلاحيات.

وينص الدستور على أن "المجلس المؤلف من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية، يتولون الترتيب لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما".

كانت وكالة تسنيم الإيرانية قد أعلنت اليوم الاثنين، مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بتحطم مروحية، أمس، في محافظة أذربيجان الشرقية.

كما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أيضا مصرع الرئيس ووزير الخارجية بتحطم المروحية.

وكان على متن المروحية أيضا إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري والطيار ومساعد الطيار ومسئول فني.

وجاء الإعلان الرسمي بعد نحو 15 ساعة من تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي، وعدد من المسئولين لحادث، بعد مشاركته مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، في افتتاح سد على حدود البلدين.

وانتُخب رئيسي في عام 2021، وبموجب الجدول الزمني العادي، كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2025. ومن المتوقع الآن أن تجرى في أوائل يوليو المقبل.