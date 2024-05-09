تحتفل دول أوروبا في يوم 9 مايو من كل عام بـ"يوم أوروبا"، الذي يأتي لإحياء ذكرى إعلان شومان، في العام 1950، والذي أسس بعد ذلك الاتحاد الأوروبي بهيكله الحالي، المكون من 27 دولة أوروبية.

• ولكن ما أصل الاحتفالات الأوروبية بيوم أوروبا في يوم 9 مايو من كل عام؟

وفقا لما ذكرته فضائية "يورو نيوز" الأوروبية، في تقرير سابق لها، فيوافق التاسع من مايو من كل عام "يوم أوروبا"، وهو يوم إعلان "شومان" عام 1950، والذي تم بموجبه اقتراح إنشاء سوق أوروبية مشتركة للفحم والصلب، وهي السوق التي مثلت حجر الأساس التي قام عليها الاتحاد الأوروبي لاحقاً.

في البداية، كانت فكرة إعلان "شومان"، التي وضعها وزير الخارجية الفرنسي آنذاك روبرت شومان، تتمحور على توحيد الدول المؤسسة، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ولوكسمبرج، مصادرها من الفحم والصلب وخلق سوق مشتركة لها جميعا من خلال رفع القيود الجمركية عن استيراد وتصدير هاتين السلعتين بينها، وفقا لما نقلته شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وبالرغم من أن فكرة السوق المشتركة، التي جاءت بعد 5 سنوات فقط من نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت اقتصادية في جانب منها، ولكنها كانت سياسية أيضا إذ أن دمج المصالح الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا يعني تقليص خطر حدوث أي مواجهة أو صراع في المستقبل بين هذين البلدين الكبيرين في أوروبا.

ونص الإعلان الذي عرف باسم وزير الخارجية الفرنسي شومان، على أن "التضامن الذي سيتأسس سيجعل أي حرب بين فرنسا وألمانيا غير قابلة للتصور، وغير ممكنة من الناحية المادية".

• السوق الأوروبية المشتركة

تم توقيع اتفاقية السوق المشتركة للفحم والصلب في باريس عام 1951، وأصبحت سارية المفعول في العام التالي، بعدها عززت الدول الست تعاونها بتوقيع اتفاقية تأسيس السوق الأوروبية المشتركة، في ما عرف لاحقاً بمعاهدة "روما" عام 1958.

وفي عام 1985، حدد ميثاق السوق الموحدة أهداف السوق المشتركة، فيما مثلت معاهدة ماستريخت، عام 1992، مولد الاتحاد الأوروبي الذي ضم 12 دولة حينئذ، ومهد الطريق للوحدة الاقتصادية والنقدية ليصل عدد الأعضاء إلى 28 ثم يتقلص إلى 27 بعد خروج بريطانيا.

• الدول الأعضاء يصلون لـ27 دولة

ظل أعضاء المجموعة الأوروبية ست دول، وهم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ولوكسمبرج، قبل أن تشهد السوق الأوروبية المشتركة أول موجة توسع، عام 1973، بانضمام بريطانيا وإيرلندا والدنمارك ثم انضمت اليونان عام 1981.

وبعد ذلك بخمس سنوات انضمت البرتغال وإسبانيا، وفي عام 1995 انضمت النمسا وفنلندا والسويد، ثم كانت أكبر موجة توسع في عام 2004 حين انضمت 10 دول جديدة، وفي عام 2007 انضمت رومانيا وبلغاريا وكانت كرواتيا آخر المنضمين في عام 2013، قبل خروج بريطانيا.

واليوم، توجد 4 مؤسسات رئيسية تعمل سوية في إدارة الاتحاد الأوروبي وهي المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية.