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شركة شوكولاتة ألمانية تدافع عن مواصلة نشاطها في روسيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 5:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 5:15 ص

دافع رئيس شركة "ريتر سبورت" الألمانية للشيكولاتة أندرياس رونكين، عن قرار شركته مواصلة نشاطها في السوق الروسية رغم غزو موسكو المستمر لأوكرانيا.

ونقلت مجلة "فوكاس" عن رونكين قوله، اليوم الخميس: "الأطفال الروس أيضا يحبون تناول الشكولاتة."

وانسحب عدد كبير من الشركات الغربية من السوق الروسية في أعقاب إطلاق موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا فبراير 2022.

وواصلت "سبورت ريتر" أعمالها التجارية في روسيا رغم تعرضها لانتقادات، حادة في بعض الأحيان. وما زالت روسيا ثاني أكبر سوق للشركة.

وقال رونكين إن الانتصار في الحرب لن يتحقق بفرض قيود على المنتجات الغذائية، بما في ذلك الشوكولاتة.

وأوضح الرئيس التنفيذي: "كان قرارنا صائبا، وساتخذه مجددا بنفس الطريقة إذا لزم الأمر."

كما أشار إلى تبعات واسعة محتملة على الشركة حال أوقفت نشاطها في روسيا، بما يشمل تسريح عدد كبير من الموظفين من مقر الشركة في بلدة فالدنبوخ بجنوب غرب ألمانيا.


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