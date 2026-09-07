استشهاد 11 لبنانيا في غارات إسرائيلية ليلية على كفررمان

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة كفررمان بجنوب لبنان، سقط فيها 9 شهداء و5 جرحى، بعدما شنت غارات على مبنى سكني مؤلف من 3 طوابق ما أدى إلى تدميره.

وهرعت فرق الاسعاف إلى المكان من كل الجمعيات الصحية، وعملت على انتشال 9 شهداء بينهم رضيعان، بالإضافة إلى 5 جرحى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

كما استهدفت طائرة بدون طيار (درون) إسرائيلية سيارة مدنية في كفررمان، ما أدى إلى استشهاد مسعفين اثنين في كشافة "الرسالة" الإسلامية.

وشن الاحتلال سلسلة غارات على النبطية الفوقا وعربصاليم ما أسفر عن تدمير منزل.

ودمر الاحتلال أيضا مبنى في بلدة دير الزهراني.

وتأتي هذه الغارات رغم اتفاق إطار جرى توقيعه برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من أراض لبنانية مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها ونزع سلاح الجماعات المسلحة في إشارة إلى حزب الله اللبناني، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، ما أسفر عن 4 آلاف و362 شهيدا و12 ألفا و372 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.