نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية التونس أولويات الرئاسة التونسية لمجلس الجامعة العربية

استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات المتصلة بالعمل العربي المشترك والتنسيق بين الأمانة العامة وتونس خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء تناول بصورة خاصة أولويات الرئاسة التونسية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تتسلمها تونس خلال أعمال الدورة العادية (166) للمجلس، مؤكداً أهمية التنسيق الوثيق بين الرئاسة والأمانة العامة بما يسهم في تعزيز التشاور بين الدول العربية، ودعم مسارات التوافق والتقريب بين وجهات النظر حول القضايا المطروحة على المجلس، وتعزيز القدرة على التعامل بصورة جماعية وفاعلة مع التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام أشاد بالمكانة المتميزة لتونس داخل منظومة العمل العربي المشترك، وما قدمته على مدار عقود من اسهامات في دعم الجامعة ومؤسساتها، فضلاً عن احتضانها عدداً من مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك، وما توفره لها من دعم وتسهيلات للاضطلاع بمهامها.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز الاستفادة من الحضور المؤسسي العربي في تونس، وتعزيز وتفعيل دور مركز جامعة الدول العربية بتونس، وتطوير التنسيق والتكامل بينه وبين المنظمات العربية الموجودة على الأراضي التونسية، بما يسهم في زيادة فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها وخبراتها.

كما تبادل الأمين العام والوزير التونسي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات العربية الراهنة، وأكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق العربي في مواجهة التحديات الإقليمية، والعمل على تعزيز وحدة الموقف العربي ودور جامعة الدول العربية كإطار جامع للدول العربية.