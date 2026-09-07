طيران الجيش اليمني الحربي يستهدف مواقع تابعة للحوثيين بمحافظة البيضاء

نفذ الطيران الحربي لقوات الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، يوم الأحد، 13 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لجماعة الحوثي، بينها منصة لإطلاق الصواريخ، في عدد من مديريات محافظة البيضاء وسط البلاد، وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وقال المركز، نقلا عن مصدر عسكري، إن القوات الحكومية نفذت بالتزامن عمليات عسكرية في عدة جبهات، شملت هجوما من ثلاثة محاور في جبهة البرح واستعادة مواقع في جبهة الكدحة غربي تعز، إلى جانب تثبيت مواقع جديدة جنوبي محافظة الحديدة.

وأضاف المصدر أن "القوات الحكومية تصدت لمحاولة تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الضباب غربي تعز، ما أسفر عن سقوط نحو 20 عنصرا من عناصر الميلشيات بين قتيل وجريح".

وأشار إلى أن سلاح الجو نفذ أيضا غارات استهدفت تحركات ومواقع للحوثيين في مناطق متفرقة من البرح والحديدة ومأرب والجوف.

ويأتي التصعيد العسكري في وقت أعلنت فيه الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نزوح 2183 أسرة من محافظتي تعز والحديدة، جراء اشتداد المواجهات.

وقالت الوحدة، في بيان، إن 1643 أسرة نزحت من تعز، فيما نزحت 540 أسرة من الحديدة، اتجهت إلى مدينتي حيس والخوخة في الساحل الغربي.

ودعت الوحدة الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والمانحين الدوليين إلى التدخل العاجل لتوفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية للأسر النازحة، "التي تواجه ظروفا إنسانية حرجة".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق بشأن الخسائر التي أعلنت عنها القوات الحكومية.