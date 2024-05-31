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مصدر أمني ينفي زيادة رسوم استخراج رخصة القيادة

مصطفى عطية
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 1:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 1:22 ص

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي والتي تداولها البعض على تطبيق "الواتس آب" بالهواتف المحمولة بشأن وجود زيادة في رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة اعتبارًا من نهاية شهر مايو الجاري.

 وأشار المصدر الأمني، إلى أن تلك المزاعم سبق تداولها خلال شهر يوليو عام 2020 بعدد من صفحات الجماعة الإرهابية وتم نفيها فى حينه.

 وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة والأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام  وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.
 

 

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