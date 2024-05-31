الخطيب يهنئ سيدات سلة الأهلي بعد الفوز بدوري السوبر

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أعرب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن تقديره الكبير للفريق الأول لكرة السلة «سيدات» وجهازه الفني والإداري والطبي، بعد الفوز ببطولة دوري السوبر مساء أمس الخميس.

وأكد محمود الخطيب سعادته بالأداء المتميز والروح العالية للاعبات الفريق على مدار الموسم، ونجاحهن أيضًا في التتويج ببطولتي السوبر المحلي وكأس مصر.

وقال الخطيب إن منظومة العمل بالكامل كانت على قدر ‏المسئولية وقدمت كل الجهد والعطاء من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات.

كما هنأ محمود الخطيب في بيان رسمي جماهير النادي ‏الأهلي الداعمة لفرق الأحمر في جميع المناسبات محليًّا وقاريًّا.

وتُوج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ببطولة دوري السوبر للمحترفات، عقب الفوز على سبورتنج، في ثالث مباريات النهائي ‏الذي أقيم بنظام ‏best of5‎‏.‏