ضربة قوية لإنتر ميلان قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى فريق إنتر ميلان الإيطالي ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027.

ويستضيف إنتر ميلان نظيره ريال مدريد مساء غدٍ الثلاثاء، الموافق 8 سبتمبر، على ملعب «جوزيبي مياتزا»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتأكد غياب الظهير الأيسر فيديريكو ديماركو عن المباراة، بعدما تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة إنتر ميلان أمام نابولي في الدوري الإيطالي، ليتم استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد.

ومن المنتظر أن يعتمد كييفو، المدير الفني لإنتر ميلان، على كارلوس أوجوستو لتعويض غياب ديماركو أمام الفريق الملكي.