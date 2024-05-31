كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن أداء 750 ألف طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة هذا العام. وأكد خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، حرص الوزارة الكامل على توفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما وجه نصائح هامة لأولياء الأمور، مطالبًا إياهم بتوفير الجو المناسب لأبنائهم للمذاكرة والاستعداد للامتحانات، مشددًا على ضرورة انضباط سلوكيات التلاميذ داخل لجان الامتحانات.

وناشد «حجازي» أولياء الأمور بعدم التواجد بالقرب من لجان الامتحانات، قائلا: «بلاش أولياء الأمور يكونوا قريبين من اللجان.. ادعوا لهم وأنتم في البيت، مش لازم تكونوا جنب اللجنة».

ودعا الطلاب إلى الاطلاع على امتحانات العام الماضي لمعرفة عدد الأسئلة والوقت المخصص لكل سؤال، معقبًا: «امتحان العام الحالي مسحوب من بنك الأسئلة.. وبنفس مواصفات العام الماضي».

وأعلن «حجازي» أنه سيتم منح الطلاب وقتًا إضافيًا قبل بدء اللجنة بحوالي 5 إلى 10 دقائق لتدوين البيانات على ورقة الامتحان، مناشدًا الطلاب بالحصول على توقيع المراقب؛ للتأكيد على صحة البيانات."



