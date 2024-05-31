وزير المالية: استلمنا 3 ملايين طن قمح من المزارعين بـ 41 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن بند استيراد القمح في الموازنة العامة للدولة شهد ارتفاعًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ليقفز من 35 و40 مليار جنيه إلى 130 مليار بواقع 80 مليار جنيه حاليًا للوارد، و50 مليار جنيه للقمح المحلي.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى استلام الحكومة حتى الآن 3 ملايين طن من المزارعين بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليار جنيه، متوقعا أن تصل التكلفة الإجمالية إلى 50 مليار جنيه مع اكتمال عمليات التوريد التي ستصل إلى 3.8 مليون طن.

وأشار إلى أن هذه الزيادة في التكلفة تعود إلى ارتفاع أسعار القمح عالميًا، لافتا إلى ارتفاع سعر إردب القمح من 600 جنيه قبل جائحة كورونا إلى 2000 جنيه حاليًا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر القمح المستورد من 180 دولار للطن إلى 300 دولار، مع الأخذ في الاعتبار تراجع سعر الصرف الجنيه أمام الدولار.

وبين أن الدولة المصرية تنتج 100 مليار رغيف خبز سنويًا؛ بتكلفة إجمالية تبلغ 130 قرشًا للرغيف متضمنة مصاريف النقل وغيرها، في حين يدفع المواطن 5 قروش فقط، وتتحمل الدولة باقي التكلفة البالغة 125 قرشًا.

وأكد أن إجمالي دعم الحكومة للخبز يبلغ 130 مليار جنيه سنويًا، قائلا: «الدولار بيشتري على سعر 5 قروش حوالي 950 رغيفا والجنيه 20 رغيفا، مع الوضع في الحسبان تكلفة الرغيف بتكلف قد إيه! أنا مدرك أن واحد ممكن يقول وأنا مالي! لا مش وأنت مالك هي في الأخر بلدنا ، إحنا بتشارك الوضع، لازم تكون عارف أن تكلفة الـ 100 مليار رغيف كانت 35 مليارا، اليوم بتكلفنا 130 مليارا».