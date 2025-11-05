المفوضية الأوروبية تخطط لتقليل مدد السفر بالقطارات لخفض الرحلات الجوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء خطة لخفض مدد السفر بالقطارات بين المدن الأوروبية الرئيسية بشكل كبير بحلول 2040 لتقليل الاعتماد على الرحلات الجوية القصيرة.

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية رافاييل فيتو "تحسين مدد السفر بين العواصم عبر أوروبا نتيجة ملموسة وعملية لإرادتنا لجعل أوروبا أكثر اتحادا وأكثر كفاءة".

وتهدف الخطة إلى ربط المدن الكبيرة بسرعات 200 كيلومتر في الساعة أو أكثر.

وسوف يتسن للركاب أن يسافروا من برلين إلى كوبنهاجن في أربع ساعات وليس سبع ساعات حاليا.

وسوف يتم تقليل مدة السفر من صوفيا إلى إثينا من 13 ساعة و40 دقيقة حاليا إلى 6 ساعات وسوف يتم ربط فيينا وبرلين برحلة تستمر 4 ساعات و30 دقيقة بدلا من 8 ساعات و10 دقائق الحالية.

وشددت المفوضية على أن النقل بالقطارات يشكل حاليا 3ر0 % من الانبعاثات في قطاع النقل. ويشكل النقل البري 2ر73 % والطيران المدني 8ر11 %.