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- السيولة المحلية تتجاوز 10 تريليونات جنيه بنهاية أبريل

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري إلى 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل 2024، مقابل 4.2 مليار دولار (ما يعادل 199.652 مليار جنيه) بنهاية مارس الماضي.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.077 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل ما يعادل 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.

كما ارتفعت إجمالي الإلتزامات لتسجل ما يعادل 3.252 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي مقابل 3.159 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.

ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجھاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.

في سياق متصل ارتفع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 10.097 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024 مقابل 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، بزيادة قيمتها 109 مليارات جنيه.

وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل 2.485 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقابل 2.467 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.155 تريليون جنيه، مقابل 1.118 تريليون جنيه.

أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.329 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 1.348 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، فيما سجلت أشباه النقود 7.612 تريليون جنيه مقابل 7.521 تريليون جنيه.