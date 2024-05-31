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استحواذ من لاعبات الأهلي على الجوائز الفردية في دوري السوبر

الشروق
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 3:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 3:54 ص

لاعبات الفريق الأول لكرة السلة بالنادي نجحن في السيطرة على الجوائز الفردية في نهائي بطولة دوري السوبر للمحترفات، ‏التي توج بها الأهلي على حساب سبورتنج، بعدما فاز عليه في 3 مباريات متتالية من سلسلة best of5.

تُوجت رنيم الجداوي بلقب أفضل لاعبة في النهائي، وفازت نادين السلعاوي بلقب هداف النهائي بعدما سجلت أكبر عدد من ‏النقاط، فيما أكملت ميرال أشرف نجاح لاعبات الأهلي بفوزها بلقب أفضل مسددة للثلاثيات‎.

ونجح فريق سلة سيدات الأهلي في حصد لقب الدوري بعدما فاز على سبورتنج في المباراة الأولى بنتيجة 83 - 68، وكرر ‏الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 89 - 79، قبل أن يفوز الليلة في المباراة الثالثة بنتيجة 79 - 75‏‎.

وخلال الموسم الحالي تُوج فريق سيدات السلة بالأهلي ببطولة كأس السوبر المصري، وكأس مصر، قبل أن يحصد لقب دوري ‏السوبر للمحترفات.

وتُوج الفريق الأول لكرة السلة سيدات بطولة دوري السوبر للمحترفات، عقب الفوز على سبورتنج، في ثالث مباريات النهائي ‏الذي أقيم بنظام ‏best of5‎‏.‏


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