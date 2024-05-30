 مصدر رفيع المستوى ينفي وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح - بوابة الشروق
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مصدر رفيع المستوى ينفي وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح


نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 10:25 م | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 10:26 م

أكد مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن المصدر ذاته، تأكيده تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر كشرط لاستئناف العمل به.


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