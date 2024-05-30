مصدر رفيع المستوى ينفي وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح

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أكد مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي حول إعادة فتح معبر رفح.
ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن المصدر ذاته، تأكيده تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر كشرط لاستئناف العمل به.