الزمالك يشكر وزيري الطيران والرياضة على تسهيل سفر البعثة إلى المغرب

تقدم نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالشكر لوزيري الطيران المدني محمد حلمي، والشباب والرياضة أشرف صبحي، على تسهيل سفر بعثة الزمالك للمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

جاء في بيان نادي الزمالك ما يلي:" يتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بأسمى معاني الشكر والتقدير لوزير الطيران المدني محمد عباس حلمي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كافة التسهيلات التي قدمتها وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة للترتيب لرحلة سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب لخوض ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية".

أضاف الزمالك في بيانه:" وحرصت وزارة الطيران المدني على تذليل كل العقبات المتعلقة برحلة الطيران المقررة للفريق الأول لكرة القدم إلى المملكة المغربية، فضلا عن المتابعة المستمرة من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لكل ما يتعلق بسفر الفريق وتلبية المطالب بشكل فوري".

أتم الزمالك بيانه:" يأتى ذلك في ظل العلاقة القوية التي تجمع مجلس إدارة نادي الزمالك بكافة المؤسسات الحكومية والوطنية، من أجل تعاون مثمر في إطار المناخ الهادف لتنمية وبناء الرياضة المصرية".