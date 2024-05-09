الحكم بالسجن والجلد على مخرج إيراني شهير في تهم تتعلق بالأمن القومي

ذكرت تقارير أن المخرج الإيراني المعروف الفائز بجائزة في مهرجان برليناله لعام 2020، محمد رسولوف، حُكم عليه بالسجن لعدة سنوات.

وكتب محاميه، بابك باكنيا، على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) يوم الأربعاء أن محكمة في طهران قضت بالسجن على الرجل / 52 عاما / لمدة ثمانية أعوام، يجب أن يقضي منها خمس سنوات. كما ستتم معاقبته بالجلد أيضا.

ووفقا لمحامي الدفاع، قال القضاء إن العقوبة الشديدة جاءت بسبب "انتهاكات للأمن القومي". وأمر رسولوف أيضا بدفع غرامة. وتم التطرق كذلك إلى مصادرة ممتلكات.

ولم يتم تأكيد الحكم من السلطة القضائية الإيرانية في البداية. واستندت بعض وسائل الإعلام الإيرانية إلى منشور المحامي.

وقبل أكثر من عام، تم منع رسولوف من السفر إلى الخارج.

وخرج المخرج فقط من سجن طهران سيئ السمعة في فبراير 2023 بعد حوالي سبعة أشهر. وقبل سجنه، انتقد انهيار مركز تسوق في مدينة عبادان الإيرانية بجنوب غرب البلاد، الذي أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص.

ويعتبر رسولوف، الذي فاز بجائزة الدب الذهبي في برليناله عام 2020 عن فيلمه "لا يوجد شر" حول عقوبة الإعدام في إيران، ناقدا للنظام في البلاد. وعلى الرغم من منعه من صناعة الأفلام، تمكن من الاستمرار في صناعة الأفلام.

وعاش بين طهران وهامبورج بشكل منتظم.