الإمارات تسجل 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 111 ألفًا و437 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، أشارت «الصحة الإماراتية» إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 452.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1666 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 103 آلاف و325.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 38 مليون إصابة.