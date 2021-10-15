انفجار في مسجد بجنوب أفغانستان وسط مخاوف من سقوط ضحايا

ذكرت وسائل إعلام أفغانية أن انفجارا وقع اليوم الجمعة بمسجد في مدينة قندهار جنوبي البلاد، مشيرة إلى مخاوف من سقوط ضحايا.



ولم ترد تقارير بعد عن عدد الأشخاص الذين ربما قتلوا أو أصيبوا في الانفجار. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور.



وتسبب تفجير انتحاري في مسجد للشيعة بشمال أفغانستان قبل أسبوع في مقتل أكثر من 40 مصليا. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مدينة قندوز.



وفي منتصف أغسطس الماضي، استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد. وتفكك الجيش والشرطة، وفر المسؤولون الحكوميون ليخلفوا وراءهم فراغا أمنيا واسعا.