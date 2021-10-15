وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع اللجنة اليهودية الأمريكية تعزيز التعاون

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه،أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية "AJC" وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى واشنطن، العديد من الملفات ومنها العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وجهود البلدين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تطرق اللقاء - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - إلى الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودوره في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والتطور بالإضافة إلى دوره في فتح آفاق للتعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات المهمة.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي بدور اللجنة اليهودية الأمريكية "AJC" في تعزيز التفاهم المشترك ونشر قيم التعايش والتسامح بين الشعوب.

وأشار إلى أهمية البناء على الاتفاق الإبراهيمي من أجل بلورة حلول شاملة ومستدامة تقود إلى تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن والأستقرار في منطقة الشرق الأوسط.