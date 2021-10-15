«المصريين الأحرار» يصدر قرارا بتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات الداخلية

أصدر محمد عثمان المستشار القانوني لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة الإنتخابات الداخلية للحزب قرار رقم ( 1 ) يتضمن تشكيل لجنة الإنتخابات الداخلية، والمقرر أن تشرف على انتخابات الأمين العام، و6 من أعضاء الهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسى، المحدد انعقادها الجمعة ٢١ أكتوبر الجارى بمقر الحزب الرئيسي.

وتضمن تشكيل اللجنة محمد محمد جمعة بيومي أمين أول، وأمير صبحي علي الصفتي أمين ثانى، ومحمد طه محمد أمين الحميلي أمين ثالث.

وقال الحزب فى بيان له اليوم، إن ذلك جاء

بعد الاطلاع علي القوانين المنظمة، وعلي لائحة النظام الأساسي للحزب، ووفق دعوة رئيس الحزب لإنعقاد أول اجتماع للهيئة العليا للحزب والمتضمنة في جدول الأعمال إنتخابات الأمين العام لحزب المصريين الأحرار و6 عضاء من الهيئة العليا لتمثيليها بالمكتب السياسى.