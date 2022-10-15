الولايات المتحدة تقدم أسلحة إضافية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، تقديم أسلحة إضافية لأوكرانيا، بقيمة إجمالية تبلغ 725 مليون دولار.



وقال البيت الأبيض، إن هذه الحزمة من المساعدات تتضمن أنظمة إطلاق صواريخ متنقلة طراز "هيمارس"، وذخيرة وعربات مدرعة وإمدادات طبية.



وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في بيان: "سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني فى الدفاع عن حريته واستقلاله بشجاعة نادرة وعزيمة لا تلين، القدرات التي نقدمها بالغة الدقة من أجل إحداث اختلاف كبير على أرض المعركة لصالح أوكرانيا".



ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، تعود صفقة الأسلحة المقدمة لأوكرانيا إلى مخزون وزارة الدفاع، ومن شأنها أن تصل بالمساعدات العسكرية الأمريكية الإجمالية المقدمة لأوكرانيا منذ بداية عهد الرئيس جو بايدن إلى 3ر18 مليار دولار.



وقدمت الولايات المتحدة معظم هذه المساعدات في أعقاب بداية شن روسيا الحرب ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.