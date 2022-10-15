اليونان: أفراد حرس الحدود اعترضوا 92 مهاجرا عاريا

أعلنت وزارات بالحكومة اليونانية أن أفراد قوات حرس الحدود اعترضوا سبيل 92 مهاجرا عاريا اضطروا إلى عبور نهر إيفروس الحدودي بين تركيا واليونان.

وذكرت وزارة حماية المواطن اليونانية أن الحادث وقع أمس الجمعة. ووفقا للتقارير كان هناك مسؤولون من وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" أيضا على الجانب اليوناني من الحدود في ذلك الوقت.

ولم تؤكد وكالة فرونتكس الوقائع في البداية.

ونشر وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس صورة عبر موقع تويتر للرجال المهاجرين اليوم، متهما أنقرة بإرسال المهاجرين عبر الحدود.

ووصف معاملة تركيا للمهاجرين الـ 92 الذين أنقذهم حرس الحدود اليوناني عند النهر بأنها عار على الحضارة ودعا أنقرة إلى التحقيق في الواقعة.

وأكدت وزارة الحماية المدنية اليونانية الوقائع وذكرت أن شرطة حرس الحدود أنقذت الأشخاص "بالتعاون مع فرونتكس".

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن المهاجرين لم يكونوا يرتدون ملابس ولم تكن بحوزتهم أمتعة. وقال بعض المهاجرين للمسؤولين اليونانيين إنه تم نقلهم إلى النهر على متن ثلاث مركبات خاصة بالسلطات التركية وتم وضعهم على متن زوارق مطاطية ليعبروا إلى اليونان.

وأفادت الشرطة اليونانية في بيان بأن بعض المهاجرين أصيبوا وأنه تم منحهم ملابس وتتم العناية بهم حاليا.