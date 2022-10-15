الصين تسجل 291 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال اليوم السابق 291 إصابة جديدة مؤكدة، محلية العدوى، بمرض كوفيد-19، بينها 60 إصابة في قوانجدونج و48 في منطقة منغوليا الداخلية.



وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل إجمالي 900 إصابة محلية جديدة، دون أعراض، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وغادر إجمالي 254 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض إلى 245 ألفا و740 شخصا.



ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في الصين، أمس الجمعة، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات عند 5226 وفاة.