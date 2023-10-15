طائرتان تعيدان 471 هنديا من إسرائيل

هبطت طائرتان قادمتان من تل أبيب، تقلان إجمالي 471 هنديا في نيودلهي، صباح اليوم الأحد، وواحدة من الطائرتين، تديرها شركة "إير إنديا" والأخرى شركة "سبايس جيت"، حسب وكالة "برس تراس أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.

وجرى تنظيم إجمالي 4 رحلات، بموجب عملية "أجاي" التي أطلقتها الحكومة لتسهيل عودة الهنود، الراغبين في العودة من إسرائيل، حيث يجري صراع عنيف بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قال لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء الماضي، إن الشعب الهندي يقف بحزم بجانب بلاده في هذا الوقت الصعب، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، عن تعازيه الصادقة وتعاطفه مع القتلى والجرحى، حسبما ذكر مكتبه في بيان.

وسلط الضوء على مسألة سلامة المواطنين الهنود وأمنهم في إسرائيل.

وأكد له نتنياهو تعاونه ودعمه الكاملين.