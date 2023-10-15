قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن الشعب الفلسطيني شعب عربي يضرب بجذوره في عمق التاريخ، ذاكرًا أن هناك اتفاقًا إسرائيليًا أمريكيًا غربيًا على محو الفلسطينيين من على الخارطة.

وانفعل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، على الهواء، قائلًا: «الفلسطينيون ليسوا هنودا حمر ولن يتركوا أرضهم، والمجزرة التي تحدث الآن والغزو البري لن يغيب عن ذاكرة أطفال فلسطين، ولو تبقى طفل واحد فسيأخذ حق الفلسطينيين من القتلة المجرمين».

وتابع: «الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي الغربي يتضمن القيام بحرب إبادة التي لا تبقي ولا تذر»، مشيرًا إلى أن «المجتمع الدولي فقد مصداقيته وكذلك منظمات حقوق الإنسان».

وأوضح أن «الغرب فقد كل كلامه عن الحرية وحقوق الإنسان وحق الآخر في الحياة»، معقبًا: «هؤلاء مجموعة من الكذابين والمنافقين، والعنصرية والعداء والقتل سمة المحتلين».

وذكر أن «أي محاولة لتطبيع جرت مع العدو الإسرائيلي أصبحت لا شرعية لها أمام العدوان»، واصفًا الاحتلال بأنه «لا يعرف سوى لغة القتل والعدوان، ولا يفرق بين طفل وسيدة وشاب وشيخ، ويشن حربًا هدفها إبادة الشعب الفلسطيني».