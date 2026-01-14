سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد مواطن فلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، إثر إطلاق نار إسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الممرض في مجمع ناصر الطبي حاتم أبو صالح، بنيران الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تمكنت من اغتيال المسلحين الستة الذين اشتبكوا مع قواته أمس في منطقة رفح جنوب القطاع.

وأكدت مصادر عبرية، مساء الثلاثاء، إصابة جنديين جراء «حدث أمني» في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت المصادر، وفق ترجمة وكالة «صفا»، إن مسلحين اشتبكوا مع قوة من الجيش وأصابوا جنديين بجراح.

ويعلن جيش الاحتلال من حين لآخر اشتباكات مع المقاومين برفح التي يعتقد أن عشرات المقاتلين لا زالوا يتحصنون بأنفاقها.